Viimsi Village – uus ja ainulaadne arendus rohevööndi südames Kas oled kunagi unistanud elust, kus argipäeva stress kaob, akna taga kostab linnulaul ning hommikune jalutuskäik viib sind otse rohelusse, kuid samal ajal jäävad kõik linnamugavused käeulatusse?

Foto: Kaupo Kalda

Tallinna külje alla Viimsi poolsaarele kerkib uus elamuarendus Viimsi Village , mis ühendab endas kaasaegse arhitektuuri, läbimõeldud planeeringu ja looduslähedase elustiili. See on ideaalne paik neile, kes hindavad rahu, mugavust ja kvaliteetset elukeskkonda.​

Viimsi Village ei ole lihtsalt kodu, vaid väike oma maailm

Viimsi Village on ainulaadne ehitusfirma Unico Eesti OÜ arendus, mis sünnib kolme maastikukaitseala piiril, rohkem kui 1300 hektari suuruse rohevööndi keskel. Tegu ei ole järjekordse „mugava äärelinnaga“, vaid tervikliku elukeskkonnaga, mis on loodud inimestele, kes väärtustavad loodust, vaikust ja kvaliteeti, kuid ei soovi teha kompromisse tänapäeva mugavuste pärast.

Viimsi Village'i arendus hõlmab 96 eramaja, 150 ridaelamuboksi ja 8 paarismaja boksi, pakkudes valikut erineva suuruse ja planeeringuga kodude vahel. Kõik kodud on läbimõeldud planeeringuga, kus rõhku on pandud avarusele, funktsionaalsusele ja panipaikade rohkusele.

Viimsi Village'i kodud on projekteeritud vastama kõrgeimatele energiatõhususe standarditele. Kõik majad vastavad A-energiaklassile, kütteks kasutatakse maakütet, saab paigaldada päikesepaneelid ja energiasalvestit ning soovi korral nutikodu lahendused, mis võimaldavad juhtida valgustust, ventilatsiooni, turvasüsteeme ja isegi sauna vaid telefoni abil.

Foto: Kaupo Kalda

Arenduse arhitektuuriline kontseptsioon ühendab modernse disaini ajatu elegantsiga. Kõrged laed, eritellimusel valmistatud uksed ja kvaliteetsed viimistlusmaterjalid loovad avara ja valgusküllase interjööri. Kolm erinevat sisekujunduspaketti pakuvad võimalust valida just oma perele sobivaim stiil, kus domineerivad soojad ja looduslähedased toonid. Avatud köögid, vaiksed töötoad, koduspaa-võimalused ja rohkelt panipaiku – iga detail on mõeldud selleks, et kodust saaks ideaalne miljöö.

Tõelise kodu teevad koduks mitte ainult seinad, vaid inimesed nende vahel. Viimsi Village’i erisus peitub selles, et küla on planeeritud just kogukonnana , mitte kinnisvaraprojektina. Siin on ruumi perele ja privaatsusele, kuid ka kohtumiseks ja suhtluseks. Kõik eluks vajalik – kauplus, lasteaed, apteek ja spordirajatised – on planeeritud arenduse territooriumile, tagades igapäevase mugavuse ilma pikemate sõitudeta.

Siin sünnivad naabrussuhted, mis ei piirdu vaid teretamisega, ja siin kasvavad lapsed, kes tunnevad oma mängukaaslasi nimepidi. See on koht, kus täiskasvanud leiavad aega ja ruumi olla rohkem kohal, rohkem hetkes.

Viimsi Village’is elab juba ligikaudu 30 peret, kes on uue elukorralduse edukalt omaks võtnud. Kuigi osa külast on veel kujunemisjärgus ja ehitus käib mitmel krundil, on elu juba alanud – tänavatel kohtab naabreid, lapsed on leidnud mängukaaslased ja esimesed kogukondlikud sidemed on loomisel. See annab uutele tulijatele kindluse, et Viimsi Village ei ole enam pelgalt tulevikuvisioon, vaid reaalselt käivitunud elukeskkond, mis kasvab ja elavneb iga uue elanikuga.

Viimsi Village pole lihtsalt visioon, vaid reaalselt hoo sisse saanud elukeskkond, mis kasvab ja areneb.

Foto: Kaupo Kalda Foto: Kaupo Kalda

Tee, mis viib sind linna ja toob kiirelt rohelusse tagasi

Viimsi Village ei sunni valima looduse ja linnaelu vahel. Tallinna kesklinn jääb vähem kui 20minutilise autosõidu kaugusele, samas kui meri, mets ja vaikus ootavad sind igal õhtul tagasi. See on ideaalne paik neile, kes töötavad intensiivses tempos, kuid ei taha elada selle sees.

Viimsi vald on tuntud oma heaolu ja kõrge elatustaseme poolest – siin on arukad inimesed, tugevad koolid, arenenud taristu ja nüüd ka uue põlvkonna kodud, mis viivad valla arengu täiesti uuele tasemele.

Viimsi Village ei müü korterit ega maja, vaid kutsub osa saama ajastule vastavast elust, kus tasakaal ei ole luksus, vaid baasväärtus. Siin ei ehitata mitte tulevikumaja, vaid tuleviku mõtteviisi.

