Aktsiise tuleb langetada õiglaselt

Aktsiise tuleb langetada kange ja lahja alkoholi puhul ühetaoliselt või alternatiivina kehtestada maksurahu, leiab alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg.

Triin Kutberg. Foto: Mihkel Leis

Piirikaubanduse tekkimine ja suurenemine on üheselt kahetsusväärsed. Need töötavad selgelt vastu rahvatervise eesmärkidele ning kultuursema alkoholitarbimise edendamisele ja toovad kaasa arvestatavat majanduslikku kahju. Küsimus, kui palju pärsiks aktsiisilangetus piirikaubandust, on sama oluline kui see, kuidas aktsiise langetada.