Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest Inkasso mainet saadab sageli kuvand karmist ja külmast võlanõudjast. Stereotüübile vastandub Julianus Inkasso, kus tegelikkus on üllatavalt inimlik, selgitab inkasso tegevjuht Merle Laurimäe. Ettevõttes on üle 85% töötajatest naised ja töö sisu on pigem suhtlemine, kuulamine ja lahenduste otsimine kui jõuline survestamine.

Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe.

Foto: Simo Sepp

„Meie töö keskmes on alati inimene. Nii võlgnik kui ka võlausaldaja – mõlemad vajavad lahendust – ja meie roll on selle leidmine seaduste raames,“ ütleb Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe . Tema sõnul on hästi hallatud inkassoteenus ettevõtja jaoks strateegiline tööriist, mis aitab hoida rahavoogu stabiilsena ja vältida keerulistes olukordades kliendisuhete lõhkumist.

Sisuturundussaates räägime, millal on õige aeg inkasso poole pöörduda, kuidas säilitada kliendisuhteid ka keerulises olukorras ning millist mõju on avaldanud tegevusloa nõue ja karmistunud regulatsioonid. Võrdleme ka, kuidas erineb võlanõuete menetlemine Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.

Tehnoloogia areng on muutnud kogu valdkonda. Tänapäeval hallatakse tuhandeid nõudeid korraga, kasutades automatiseeritud meeldetuletusi, digiallkirju ja reaalajas andmevooge. „See tähendab, et saame tegutseda kiiresti, aga ka täpselt – ja just see on klientidele kõige olulisem,“ rõhutab Laurimäe.

Saates lükatakse ümber ka mitmed levinud müüdid. Näiteks ei ole inkassosse pöördumine viimane samm enne kohut, vaid sageli parim viis hoida ära pikad ja kulukad vaidlused. Kuula saadet ja saa teada, milline on tänapäeva inkasso ja kuidas see võib olla ettevõtjale parim abimees võlgnikega toimetulekuks.

Saadet juhib Simo Sepp.

