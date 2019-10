Maarika Liivamägi: vastutustundlik ettevõtlus - moesõnad või konkurentsieelis?

Vastutustundliku ettevõtluse mõiste jõuline saabumine meie inforuumi on viimase kümnekonna aasta teema, kuid just viimasel paaril aastal kuuleme sellest Eestiski üha rohkem. See teema on tulnud, et jääda, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi.

Maarika Liivamägi. Foto: erakogu

Iseenesest mõtestab vastutustundliku tegevuse ettevõtluses enda jaoks lahti iga ettevõte oma kultuuri ja võimaluse piires, kuid oluline on seejuures rõhutada, et neid muutusi juhib klient ja tema nõudlikkuse kasv.