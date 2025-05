Efteni fondijuht kritiseerib kalleid kortereid: 5000 eurot ruutmeetri eest on liiga palju

Tallinna ja Harjumaa elukondlikus kinnisvaras on hinnad laes, sest uute korterite osakaal on paisunud liiga suureks, ütles kinnisvarafonde haldava Eften Capitali tegevjuht Kristjan Tamla.

Tamla hinnangul on praeguseks kujunenud ruutmeetri keskmine hind 5000 eurot liiga kõrge.

Tallinna ja Harjumaa võrdluses ütleb Tamla, et inimesed eelistavad rohkem kinnisvara pealinnast väljas, sest Tallinna hinnad on kõrgemad. Selles peitub Tamla hinnangul ka uba, miks börsil noteeritud Eften United Property Fundi kasum suurenes just tänu Tallinnast väljas asuva Uus-Järveküla arenduse kiiremale müügitempole.