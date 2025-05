Tagasi 06.05.25, 08:14 Tööstusfirmad näitasid kolmandat kuud paranemismärke Tööstusettevõtted tootsid märtsis püsivhindades 0,5% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal, teatas statistikaamet. Esimeses kvartalis võis igas kuus täheldada töötleva tööstuse toodangumahu pisikest kasvu, märkis ameti juhtivanalüütik Helle Bunder.

Olulisematest tööstusharudest suurenes elektriseadmete (15,5%), metalltoodete (6,9%) ning kummi- ja plasttoodete (8,2%) tootmine. Fotol ettevõtte Neular tootmine, kus tehakse segaplastist ehitusmaterjale.

Foto: Liis Treimann

Helle Bunder ütles teates, et alates 2022. aasta suvest madalseisus olnud töötlev tööstus näitas esimesi paranemismärke mullu oktoobris ja novembris ning see aasta on samuti alanud positiivselt.