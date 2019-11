Marti Aavik: millal on tipp-poliitikul mõtlemise aeg? Nad ei mõtlegi...

Võib-olla peaks tegema poliitikutele kohustuslikuks pühapäeva pidamise, koos sotsiaalmeediakeeluga, pakub endine ajakirjanik, nüüdne ametnik Marti Aavik siseministri kurtmise taustal, et mõtlemiseks talle aega ei anta.

Marti Aavik. Foto: Erakogu

Miks te ometi koormate ministri nii üle, et see, mida räägitakse, ei jõua tema ajju? Iga laps saab selgeks, et tarkus ei hakka pähe sellest, et hoida õpikut padja all. Poliitika tähtsaimate tegelaste kohta aga vist arvatakse, et neile on loodus kaasa andnud imevõimed.