Raadiohommikus: sõnumid USAst võivad raputada finantsturge

Nädala viimane raadiohommik võtab vaatluse alla nii USAs Jackson Hole’is toimuva majanduskohtumise, turbatootjate probleemid kui ka palgasurve tööturul.
- Reedel astub Jackson Hole’is üles Föderaalreservi nõukogu esimees Jerome Powell, kelle kõnest üritavad turuosalised leida vihjeid keskpanga järgnevate kuude otsuste kohta.
Käimas on väga oluline sümpoosium USAs, kus kohtub finantsmaailma eliit – keskpankurid, teadlased, majandustegelased. See on koht, kus ametlikke otsuseid ei tehta, kuid mõjukad kõned annavad signaalid. Kõige enam oodatakse sel aastal Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli kõnet. Mis sealt tulla võib ja mida finantsturud teha võivad, seda avab Peeter Luikmel
Eesti Pangast.
Äripäevas ilmus nädala alguses lugu tööturu karmist olukorrast
. Kuidas on lood aga palgaootuse ja -survega? Kas noorte lendu tööturul pärsib ebareaalne palgaootus? Kuidas endale see “õige” palk ikka välja rääkida ja mida peab tööandja arvestama palga pakkumisel, sellest räägime koolitaja, raamatu “Palgateadlik läbi elu” autori Irene Annus
ega.
Turbatootjatel on sel aastal raske: vihmased ilmad on pärssinud turba tootmist. Küsime turbafirma Era Valduse AS juhilt Allar Peek
ilt, kuidas see mõjutab turbatootjaid ja ka toidujulgeolekut.
Võtame kõne ka kaitseministeeriumi kaitsetööstuse erinõunikule Indrek Sirbile. Kaitsetööstuspark sai eriplaneeringu
ja see peaks valmima juba 2027. aastal. Sinna loodetakse kuni 400 miljonit eurot investeeringuid. Küsime Sirbilt, milline saab baastaristu seal olema ja kuidas saada kõik toimima vaid kahe aasta jooksul.
Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Ireene Kilusk.
Päev jätkub nelja saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade*”.
Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe
räägib, kuidas tänapäeva inkasso aitab ettevõtetel kahjusid vähendada ja samal ajal kliendisuhteid hoida. Saates selgub, millal tasub inkassosse pöörduda, millised oskused ja omadused peavad olema ühel edukal inkassotöötajal, kuidas mõjutavad inkassoturgu uued regulatsioonid ja millist rolli mängib tehnoloogia sadade tuhandete nõuete menetlemisel.
Saadet juhib Simo Sepp.
11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Arvamussaates käsitleme tulist tööturgu, mis neil päevil ei halasta tööotsijatele ega värbajatele, heidame taustavalgust nädala vägevaimale äritülile, kraadime kaitsetööstuse potentsiaali, räägime küberkelmustest ja esitame väljakutse Tallinnas võimupiruka manu ihkavatele poliitikutele. Nagu ikka, selguvad saates nädala võitja ja kaotaja.
Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Kristjan Pruul ja Neeme Korv saatejuhi rollis.
13.00‒14.00 “Kiired ja vihased”.
Külas on sel aastal esmakordselt Gaselli TOPi pääsenud Minna Marmelaadi asutaja ja tegevjuht Siret Elmi
. Raplamaal tegutsevas väikeettevõttes valmivad mitme auhinnaga pärjatud mahemarmelaadid. Saates räägime Elmi vanaemast inspireeritud marmelaadiäri kiirest kasvust, väljakutsetest ja maheettevõtlusest. Saame teada, millised on väiketootja igapäevamured ja -rõõmud ning kuidas 24/7 ettevõtjana olles vabadust säilitada.
Saadet juhib Julia Laidvee.
15.00‒16.00 “Terviseuudised”.
Sel korral on külas tervisesuunaja, Kaalukirurgia Keskuse omanik ja ülemarst Ilmar Kaur
. Ta räägib era- ja riikliku meditsiinisüsteemi erinevustest ning oma põhivaldkonnast ehk kaalukirurgiast.
Saatejuht on Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu.
