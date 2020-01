Mari Karja: päästerõngad Rubla-Kruuda võlausaldajatele

Pankrotiseaduses on võimalused skeemitajate vastu võitlemiseks ja võlausaldajate huvide kaitseks olemas, aga nende kasutamise tulemuslikkus võib takerduda pankrotihalduri pealehakkamise taha, kirjutab advokaadibüroo Sorainen advokaat ja justiitsministeeriumi maksejõuetusrevisjoni töörühma liige Mari Karja (Agarmaa).

Mari Karja. Foto: Gert Kelu

Eelmisel nädalal pälvis palju tähelepanu Oliver Kruudaga seotud ASi Rubla pankrotimenetlus. See näitab taas, et pankrotimenetluse kujul pole kunagi tegemist kahe poole omavaheliste suhete klaarimisega, vaid pankrotimenetluse mõju on palju laialdasem, ulatudes kogu Eesti majanduskeskkonnani ja ärikultuurini ning täites teatud juhtudel ka majanduskuritegude koosseise. Kuigi skeemitajad tunduvad alati olevat sammukese eespool, siis pakub siiski ka pankrotiseadus võimalusi võlausaldajate huvide kaitseks ja skeemitajate vastu võitlemiseks.