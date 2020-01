Kruuda keeldus võlgniku vannet andmast

Oliver Kruuda Harju Maakohtus ASi Rubla esimesel võlausaldajate üldkoosolekul, kus ta keeldus andmast võlgniku vannet. Foto: Liis Treimann

Täna toimunud ASi Rubla võlausaldajate koosolekul keeldus Oliver Kruuda võlgniku vannet andmast, öeldes, et ta kardab anda valevannet, sest on juba valevande tõttu ühe kriminaalsüüdistuse saanud.

Äripäev kirjutas, et Rubla suurimaks võlausaldajaks on kavala skeemiga saanud Kruuda poeg Karl Kruuda. Tänasel võlausaldajate koosolekul selgus, et Kruudaga seotud isikuid on pankrotipesas veelgi.