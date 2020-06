Urmas Paet: tuleb leida tasakaalupunkt suhetes maailma suurtega

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet peab tähtsaks seda, et ELi-välised ettevõtted ei saaks ELis tegutseda soodsamatel tingimustel kui kohalikud.

Euroopa ja sealhulgas Eesti majanduskriisi leevendamisel mängib üliolulist rolli see, kui kiiresti ja millises mahus taastuvad Euroopa Liidus aastakümnete jooksul kättevõidetud vabadused, seal hulgas isikute, kaupade ja teenuste vaba liikumine, kirjutab reformierakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet.

Mida kiiremini, seda parem. On väga oluline, et värske sulgumiseksperimendi tulemusel ei jääks midagi varasematest vabadustest täielikult taastamata. See on eriti oluline Eestile, arvestades, kui suurt rolli mängib meie majandusele eksport ning seejuures eksport teistesse ELi riikidesse.