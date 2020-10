Kadri Mägi-Lehtsi: kas Palga TOPis olek on tunnustus või karistus?

Kadri Mägi-Lehtsi Foto: Katrin Nõmküla

Avalikud pingeread, nagu Äripäeva Palga TOP, peaksid kandma ka laiemat eesmärki, et aidata noortel eriala valida ja rõhutada hariduse tähtsust, kirjutab Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi.

Roche Eesti on Äripäeva Palga TOPis igal aastal auväärsel kohal. Meie jaoks on see suur tunnustus – näitab nii meie praegustele kui ka tulevastele töötajatele, et oleme uhked oma töö ja inimeste üle. Kõik Roche’i töötajad on ühe või mitme kõrghariduse ja pikaajalise kogemusega spetsialistid ning saavad selle eest ka väärilist tasu.