Tagasi ST 10.07.25, 13:00 Markus Hääl: see on müüt, et kestlik on kallis See on müüt, et kestlik lahendus on kallis, rõhutab Põhja-Tallinnas kestlikku Hundipea linnajagu rajav Markus Hääl.

Foto: Andras Kralla

“On erinevaid ärimudeleid ja võib-olla mingites tööstusharudes ei peagi kohe seda taga ajama. Samas on ärimudeleid, mis viivad innovatsiooni edasi ja selle massidesse jõudes muutub ka innovatsioon teistele ärimudelitele piisavalt odavaks,“ selgitab ta saates. „Aga lihtsalt öelda, et see on liiga kallis, siis see on müüt. Sa ei ole lihtsalt viitsinud lahendust otsida.“

Saates räägib Hääl lisaks müütidele sellest, kuidas muuta inimeste arusaama tulevikus võimalikust, muudatuste juhtimisest ja selgitamisest ning kuidas inseneeria on aidanud juba lahendusi kestlikumaks muuta.

Sisuturundusliku sarja "Juhtides tulevikku" saatejuht on Rivo Sarapik.

