Tõnu Mertsina: koroona räsib tööstust ja jaekaubandust

Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee

Viiruse levik ja piirangud halvendavad majanduse väljavaadet – tootmismahud langevad, tarbijate vähene kindlusetunne paneb löögi alla kaubanduse, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Kui jätta välja erakorraline kasv veebruaris, on töötleva tööstuse tootmismahud olnud languses järjest juba alates möödunud aasta oktoobrist. Käesoleva aasta septembris vähenes see aastases võrdluses 2 protsenti ehk siis pärast aprillis ja mais toimunud tugevat kukkumist pole see veel kasvuni jõudnud. Tootmismahtude langus on laiapõhjaline, kuna need vähenesid enam kui pooltes töötleva tööstuse tegevusalades.