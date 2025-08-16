Raadiohitid: aeg vaadata üle portfelli tootlus ja kodulaenu intress

Lõppeval nädalal olid Äripäeva raadio enimkuulatud podcast’ide hulgas päevakajalised teemad, nagu näiteks toidu käibemaks, aga ka praktilised soovitused, kuidas näiteks suurendada investeerimisportfelli tootlust või saada alla kodulaenu intressi.
- Saates “Investor Toomase tund” jagas investor Marko Oolo mõtteid, mida peaks jaeinvestor jälgima, et enda portfelli tootlust suurendada.
- Foto: Raul Mee
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu
Investeerimisprofid jagasid saates “Investor Toomase tund” mõtteid, kuidas jaeinvestor võiks oma portfelli üle vaadata ning mida jälgida, et tootlust suurendada.
Saates rääkisid riskikapitalifondi Superangel ja portfellihalduse Portfellow kaasasutaja Marko Oolo
ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees
. Saatejuht oli Jaan Martin Raik.
Heido Vitsur: toidu käibemaksu teemat pole inimlikult ära seletatud
Teenekas majandusteadlane ja kunagine majandusminister Heido Vitsur leiab, et toidu käibemaksu alandamist ootavatele inimestele ei ole inimlikult selgeks tehtud, kui raske on saavutada seda, et maksumäära langetamisel tõepoolest ka hinnad langeksid.
Vitsur ütles arvamusfestivalil tehtud intervjuus Äripäevale, et Eesti erisusteta käibemaks polnud tema meelest hea mõte, aga vastas ettepanekule nüüd toiduainete käibemaksu alandada ühe Hiina vanasõnaga. Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Aktsiaturud ei usu endiselt lõpuni kõike, mida Ameerika Ühendriikide president Donald Trump lubab riigis korraldada, rääkis börsiajakirjanik Kaspar Viira.
“See, mida Trump seekord korda saadab, ei ole läbimõeldum, aga nüüd teatakse, kuidas asju jõustada,” ütles Viira Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Eelmisel korral ei teadnud president täpselt, kuidas valitsusaparaat töötab, ning ei suudetud kõike jõuga läbi suruda, nagu praegu suudetakse.” Intervjueeris Neeme Korv.
Sander Danil: turud püsivad hoolimata suurest riskist mugavustsoonis
USA majanduse jahenemise pärast muretsev SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil leiab, et Ühendriikide aktsiaturg istub endiselt mugavustsoonis, kuigi riskide hulk on üle keskmise suur.
Kuigi turg on praegu väga mugavustsoonis, võib korrektsioon toimuda igal hetkel, ütles Danil Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Intervjueeris Ireene Kilusk.
Üks küsimus: kuidas kodulaenu intressi alla küsida?
Kodulaenu marginaali langetamise küsimine võib laenuomanikule tunduda keeruline protsess, kuid Coop Panga eralaenuhaldurite tiimijuht Ave Õigus
jagas näpunäiteid, kuidas vajutada õigetele nuppudele ja saada soovitud tulemus.
Õigus rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et intressi alandamise küsimist ei peaks kartma, ning julgustas alati küsima pakkumisi peale kodupanga ka teistelt pankadelt. Intervjueeris Viivika Rõuk.
