Mida kirjutatakse meie hauakivile? Arho Tuhkru halloweenilugu

Arho Tuhkru. Foto: Andras Kralla

Kui keegi sulle sandisti ütleb või tahab sandistada ja kedagi sandiks inimeseks peab, tuleks lasta hoopis pühadel mõtetel enda sees kasvada, et eluõhtu oleks väärikas, kirjutab Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru eelseisvale kõikide pühakute päevale pühendatud Äripäeva essees.

Oktoobri lõpp ja novembri algus on eestlastele oluline olnud nii vana aja kommetes kui ka uue ajaga tulnud tegelaskujudes. 1. november kui kõikide pühakute päev on õhtumaises kultuuris suure kaaluga, sest „püha“ oli see, mis sai vääristada argist ja igapäevast. Oskar Lutsu „Kevades“ võtab köster selle mõtte kokku soovitusega „oma hinge eest hoolt kandma“.