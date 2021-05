Allan Martinson: ebatõenäoline kuri laenu-onu ja paipoisi muutunud definitsioon

Allan Martinson Foto: Andras Kralla

Me saaks saavutada olulise efektiivsustõusu nii ametnike töötundide kui eelkõige kodanikel kulunud tundide mõttes, võttes ette kõigi infosüsteemide olulise kaasajastamise, kirjutab iduettevõtja Allan Martinson vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Mul ei ole tänaseks jäänud olulisi kahtlusi ses osas, et mõistlikes piires laenuvõtt on Eesti jaoks õige ja ka jätkusuutlik tegevus. Tõenäosus, et kuri laenu-onu just Eestile ligi astub ja ütleb, et kõik, rohkem ei saa ja vanad laenud ka kiiresti tagasi, on sisuliselt olematu. Olukorras, kus enamik Euroopat vasttrükitud raha uljalt tööle paneb, oleks kummaline, et mitte öelda kahjulik kokkuhoidlikku paipoissi mängida. Paipoisi definitsioon on lihtsalt juba muutunud.