Ida-Virumaa koolijuhid: haridusasutused ootavad ettevõtjatelt pikaajalist vaadet

Aquaphori tehas Narvas. Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla

Ida-Virumaa kõrg- ja kutsekoolid saavad ettevõtjatel aidata rohepöördest võita, kuid vajavad selleks võimalikult varakult infot, milliste oskustega spetsialiste nad viie või kümne aasta perspektiivis tööle võtta tahaksid, kirjutavad TTÜ Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets ja TTÜ Narva kolledži direktor Marek Sammul.

Õiglase ülemineku protsessis on Ida-Virumaa õppeasutused pannud seljad kokku, et ühiselt asuda koolitama rohemajandusele ja sellele üleminekuks vajalikke spetsialiste. Ida-Virumaal on mitmekülgne kõrg- ja kutseharidusasutuste võrgustik. Samuti on siin olemas kõrgtehnoloogiliseks ning mitmekülgseks arenguks oluline kompetents. Lisaks maakonnas juba toimivale haridusklastrile „Hariduskopter“ on kutse- ja kõrgharidusasutused moodustanud täiendava koostöövõrgustiku.