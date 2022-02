Karmo Tüür Venemaa tagasitõmbumisest: mäng ei ole veel läbi

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht: seame rohepöördele piire

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht Vivian Loonela rääkis, et rohepesu ärahoidmiseks tuli komisjon välja taksonoomiaideega, mis paneb esialgu paika, millistel tingimustel on maagaas ja tuumaenergia rohelised. Ta lisas, et ettevõtjad peaksid uusi reegleid võtma suunaviida ja võimalusena.

