Tagasi 23.08.25, 14:40 Raadiohitid: AI-torm turgudel ja Neinar Seli ettevõtjaks virgumise lugu Nädala hittides võeti ette nii Eesti majanduse kui globaalsete tehnoloogiahiidude tulevik. Kuulajaid kõnetas ka avameelne intervjuu, mis tegi sissevaate Neinar Seli pikaajalisse ettevõtlusteekonda.

Rikaste TOPi 32. positsioonil olev suurettevõtja Neinar Seli ütles saates “Tippkohtumine”, et raha ta ei loe ja enda rikkusest pole tal ka suurt aimu.

Foto: LIIS TREIMANN

Nädala raadiohitid:

Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud

USA tehnoloogiahiiud pumpavad tehisintellekti arendusse sadu miljardeid dollareid ning investorite panused kergitavad S&P 500 indeksit uutesse kõrgustesse. Jätkuvalt on õhus küsimus, kas tegemist on sajandi võimalusega või hoopis suure mulliga.

Saates võtavad LHV investorkogukonna juht Nelli Janson ja Swedbanki finantstoodete vanemspetsialist Rainer Saad „fantastilise seitsmiku“ aktsiad pulkadeks lahti. Lahatakse iga ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, analüüsitakse valuatsioone ning antakse vastus küsimusele, millise tehnoloogiahiiu aktsia julgeksid eksperdid ise järgmiseks viieks aastaks portfelli osta.

Saadet juhib Kaspar Viira.

Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“

Sariettevõtja Neinar Seli ütleb, et ettevõtlusele tõukas teda soov olla tegija ja teistest sõltumatu. Soode vahelt ettevõtjaks virgumise loo räägib Seli saates „Tippkohtumine“.

Kümnete ja kümnete ettevõtete juhtimises kaasa löönud Seli nendib, et ettevõtlik meel on nende perekonnale omane juba mitmendat põlve. „Ema korjatud jõhvikad olid need, mille eest saime linna elamise osta,“ tõi Seli näite.

Ka tema enda esimesed sissetulekud tulid samast soost korjatud jõhvikate eest. Seli räägib, kuidas soov olla sõltumatu ja usk, et oma heaolu saab inimene ise muuta, on pannud teda ette võtma ja tegutsema. Olgu selleks tegevuseks siis tulbikasvatus, keldripoodide pidamine või Estiko ülevõtmine.

Suurele tööle ja rabelemisele vaatamata ütleb rikaste TOPi 32. positsioonil olev Seli, et raha ta ei loe ja enda rikkusest pole tal ka suurt aimu.

Saates kirjeldab Seli enda ettevõtlusteekonda ning jagab meenutusi 90ndate Eesti ärimaastikust. Lisaks tuleb juttu aastatetagusest kriminaalasjast, poliitilistest ambitsioonidest ja järgmisele põlvele tee andmisest. Ühtlasi kuuleme Seli ühelt pikaaegselt kaasteeliselt Andrus Ansipilt, mis meheks ta Tartu suurettevõtjat peab.

Saatejuht on Eget Velleste.

Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."

Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel rääkis, et tema ei tea, mis peab juhtuma, et ta tahaks Venemaale uuesti raha panna. "Mina olen üks nendest inimestest, kes 2014. aastal ütles, et Venemaale meie raha enam ei pane, sest seal võib absoluutselt kõike juhtuda. Aega läks, aga see mõte osutus õigeks nii tehniliselt, majanduslikult kui ka moraalselt."

Koppeli sõnul on teada, et kui olukord natukenegi pehmeneb, siis kõigi suurte investeerimispankade läikivate ülikondadega tegelased on Moskvas kenasti kohal ja mõtlevad, kuidas annaks raha välja pigistada.

Samas on poliitilise riski komponent mahlane, rääkis Koppel. "Kui on kange tahtmine mingisugust sellist riski võtta, siis arenevaid turge on teisigi ja toormetega siblivaid arenevaid turge on teisigi."

Intervjueeris Lauri Leet.

LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha

Eestis ei ole kunagi olnud palju suurprojektide laenutaotlusi, kuid viimasel ajal on need taas tulnud töölauale, tunnistas LHV Panga juht Kadri Kiisel.

LHV Panga juhi sõnul on suurprojektide laenutaotlused positiivne märk Eesti majandusele kui tervikule. "Tahaks loota, et riigi poolt kaitsekulutuste eelarve tõstmine ka suurendab kaitsetööstusele vajalikke infrastruktuuriinvesteeringuid. Meil on vaja leida need kohad, mis elavdavad majandust, mis toovad suuremaid investeeringuid," märkis Kiisel.

Lisaks rääkis Kiisel kodulaenudest, kaugtöö korraldamisest ja LHV Panga plaanitavatest muutustest. Intervjueeris Ken Rohelaan.

Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus

Paljudes ettevõtetes on käimas järgmise aasta eelarve koostamine. LHV makroanalüütik ja TalTechi vanemlektor Triinu Tapver ning Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja arutlevad, kuidas makromürast eristada neid märke, mis kujundavad ettevõtete 2026. aasta müügitulu, kasumivõime ja rahastuse kättesaadavuse.

Vaatame, kui suured on Eestis tööviljakuse ja reaalpalgakasvu käärid ning milliseid samme võiksid juhid astuda nende vähendamiseks. Räägime ka sellest, kas tööjõupuudust leevendaks kiiremini migratsioon või tehnoloogia ning milline on nende mõju ettevõtete kuludele.

Samuti käsitleme energiahindade ja varustuskindluse riske eesootaval talvel, küsides, kas targem on hinnad fikseerida või jääda börsipõhise lahenduse juurde. Lisaks vaatame laiemat geopoliitilist pilti ja arutame, milliseid uusi võimalusi võiks Eesti ettevõtetele tuua Ukraina sõja lõpp.

Saadet juhib Paavo Siimann.

Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust

INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor loetles silma jäänud Euroopa ettevõtteid ning analüüsis USA turu kõrget hinnataset ja selle taga peituvat tugevat kasumikasvu, mille peamiseks veduriks on tehisintellekti revolutsioon.

Juttu tuli ka president Donald Trumpi ettearvamatu käitumise mõjust ning sellest, miks tasub "Imelise seitsmiku" asemel rääkida hoopis kuuikust. Samuti avaldas Kondor uusi potentsiaalseid kasvusektoreid.

Lisaks analüüsis ta rahuootusele tundlikku kaitsetööstust ning Ukraina ülesehitustööde mõju ehitussektorile. Samuti jagas Kondor mõtteid Soome ja Rootsi turgude kohta, tuues esile mitu ehitus- ja tööstusettevõtet.

Lisaks annab saade soovitusi algajale investorile: kuidas üles ehitada portfelli ning millistest riskantsetest valdkondadest tasuks praegusel ajal eemale hoida.

Saadet juhib Merian Tiirats.