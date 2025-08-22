Äripäev
  22.08.25, 14:21

Panus Hiinale viis mind jälle miinusesse

Üle aasta veidi ilusamat aega sai LHV Kasvukonto eksperimendis jälle läbi. Lõppenud kvartalis libisesin enda mõned aastad tagasi tehtud vale valiku tõttu edetabelis taas viimaseks. Teiste investorite kõrval ainsana on minu portfellist raha kadunud ja seda algväärtusest 3%.
LHV Kasvukonto eksperimendis on minu ja liidri Marko Oolo vaheline kuristik nüüd juba üle 4600 euro.
  • LHV Kasvukonto eksperimendis on minu ja liidri Marko Oolo vaheline kuristik nüüd juba üle 4600 euro.
  • Foto: Anti Veermaa
Viimati vaatasin eksperimendi seisule otsa kolm kuud tagasi, kui rõõmust hõiskasin, et pärast kaht aastat kannul sörkimist pääsesin viimaks Rahakratist ette. Seniks-kuniks. Nüüd leidsin end oma 100% Hiinale panustanud portfelliga taas viimaselt kohalt. Seda, miks ja kuidas ma 2020. aastal sellise otsuse tegin ning nüüd enam iial sellist valikut ei teeks, rääkisin ma juba. Eks tuleb häbi silmist pühkida ning lähemalt vaadata, kuidas teistel on õnnestunud eksperimendis osalemine paremini.
Sotsiaalminister Karmen Joller (REF) ja lahkumisavalduse andnud tervisekassa juht Rain Laane, kes esitas tervisekassa nõukogule lisaks oma lahkumisavaldusele asutuse järgmise nelja aasta arengukava.
