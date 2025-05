Tagasi 14.05.25, 06:00 Mikk Varik: robotit ostes on lihtne ämbrisse astuda Tarkade tootmisseadmete ostmisel, nende pikaajalisel kasutamisel ja juhtimisel tehakse sageli vigu, mida tuleb vältida, et konkurentsis ellu jääda, kirjutab tööstustarkvaraettevõtte Atemix juht Mikk Varik.

Tööstustarkvaraettevõtte Atemix juht Mikk Varik

Foto: Erakogu

Kiiresti kasvanud kulud on pannud nüüdseks peaaegu kõiki Eesti ettevõtteid mõtlema kiirema automatiseerimise peale, et sama ressursiga rohkem tulemust saavutada. Enamikus majandusharudes tähendab see ka uute ja keerukate seadmete ostmist.