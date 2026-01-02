Kristjan Tamla ülevaade. Mis toimub tänavu Balti kinnisvaraturul?
Kümnest uue aasta suundumusest Baltimaade kinnisvaraturul teeb ülevaate EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla, ennustades, et majanduskasvuga kaasnev optimism jõuab eluasemeturule, kuid mitte veel ärikinnisvarasse.
Hoone energiamärgis annab selle kvaliteedist pooliku pildi ega motiveeri ärikinnisvara taset tõstma, sestap võiks mitteeluhoonete puhul võtta kasutusele uue näitaja: hoone kvaliteedimärgise, kirjutab volitatud energiatõhususe spetsialist Mihkel Korpen arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?