Suur ülevaade. Arendajad uputasid turu üle, ostjat ootab sadu tuttuusi kortereid

Tallinna korterite taskukohasemaks muutmiseks saavad ka arendajad üht-teist ära teha, kindlasti aga saab sellele kaasa aidata probleemi tõstatanud linn ise, kirjutab kinnisvaraarendaja Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm.
Mõni variant odavamate korterite tulekuks siiski on
Pealinnas elamine käib järjest rohkem üle jõu. Kas odavamat eluaset saaks luua lihtsalt suurema ehitusmahuga või on võimalik leida ka mingeid vahediile, selles lähevad arendajate hinnangud kahte leeri.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.