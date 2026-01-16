Lenno Uusküla: Eestis on oldud isegi liiga optimistlikud
Viimased aastad on toonud palju pettumusi. Sellest hoolimata tasub meeles pidada, et nii head kui halvad stenaariumid on ühtviisi võimalikud, kirjutab Luminor Eesti peaökonomist Lenno Uusküla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Inimeste kindlustunne on vaikselt paranemas. Kui aga riigirahandust paremasse korda ei saa, võib see jääda üürikeseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Spordis ja äris viib eesmärkideni sarnane lähenemine ja edasiviiva optimismi tagab üks lihtne valem, kirjutab Swedbanki erakliendi finantseerimise divisjoni juht Tarmo Ulla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.