Tõnu Mertsina: valitsus peab kohe leidma püsivamad tuluallikad
Inimeste kindlustunne on vaikselt paranemas. Kui aga riigirahandust paremasse korda ei saa, võib see jääda üürikeseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Lisandunud raha on taristuehitusse parema meeleolu toonud. Nüüd tuleb seda optimismi osata hoida ja kasvatada, kirjutab vastuses Eesti Taristuehituse Liidu tegevdirektor Tarmo Trei Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.