Klemens Arro: me kõik peame tegema 2026. aastal strateegilise nihke

Lisandunud raha on taristuehitusse parema meeleolu toonud. Nüüd tuleb seda optimismi osata hoida ja kasvatada, kirjutab vastuses Eesti Taristuehituse Liidu tegevdirektor Tarmo Trei Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.