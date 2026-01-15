Tarmo Ulla: edasiviiva optimismi tagab lihtne valem
Spordis ja äris viib eesmärkideni sarnane lähenemine ja edasiviiva optimismi tagab üks lihtne valem, kirjutab Swedbanki erakliendi finantseerimise divisjoni juht Tarmo Ulla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui soovime, et 2026. aasta majanduskasv oleks enamat kui prognoositabeli rida, peab optimism tuginema kindlustundele nii tarbija kui ka ettevõtja jaoks, kirjutab Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Inimeste kindlustunne on vaikselt paranemas. Kui aga riigirahandust paremasse korda ei saa, võib see jääda üürikeseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.