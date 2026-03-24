Vandeadvokaadid: uues määruses peitub ootamatu risk tööstusettevõtetele

Rohepööre on vajalik, aga riskantne ja kallis. See on juba toonud kaasa ja ilmselt suurendab veelgi pingeid maailmas. Eesti peab küll kliimaeesmärke täitma, kuid see ei saa toimuda majanduse konkurentsivõime vähendamise hinnaga, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.