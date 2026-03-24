Vandeadvokaadid: uues määruses peitub ootamatu risk tööstusettevõtetele
Uus tööstusheite seaduse (THS) regulatsioon tekitab olukorra, kus ainuüksi suurte plaanide tegemine võib muutuda karistatavaks, kui sellest ei ole riigile teada antud, kirjutavad Soraineni vandeadvokaadid Britta Retel ja Norman Aas.
Rohepööre on vajalik, aga riskantne ja kallis. See on juba toonud kaasa ja ilmselt suurendab veelgi pingeid maailmas. Eesti peab küll kliimaeesmärke täitma, kuid see ei saa toimuda majanduse konkurentsivõime vähendamise hinnaga, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Ühistransport pakub tõhusat alternatiivi autostumisele ja mängib seega suurt rolli kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel. Mootor Grupi äriarendusdirektor Mart Raamat rõhutas Neste seminaril, et kestlikum ühistransport on võimalik, kuid see eeldab head tasakaalu leidmist erinevate tegurite vahel - tehnoloogia, keskkonnamõju, kuluefektiivsus ja kasutajale kättesaadav hind.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.