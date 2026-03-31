Kaur Lass: kui üheksa tööealist inimest kümnest on stressis, siis majandus vangub
Palju riiklikku bürokraatiat ja nii mõnedki terviseprobleemid lakkaks olemast, kui inimesed esitaksid endale ühe kindla kontrollküsimuse, kirjutab Kaur Lass arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud töös.
Kasu kellekeeramisest pole ollagi, kahju saavad eriti noored, aga ka näiteks põllumajandus. Aeg on asi lõpetada, kirjutab Kindluse kooli õpilane Emma Susanna Saulep arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud võistlustöös.
Kestvat loodushoidu ei saa luua käsuga. See peab kasvama vabast valikust ja mõistmisest, et loodust hoides hoiame ka iseennast, kirjutab Pille Ligi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti räägib innovatsioonist ja tootlikkusest, kuid jätab tähelepanuta kõige olulisema sisendi – õpetajad. Ilma nendeta ei ole ka majandusel pikas vaates kasvu, kirjutab Kristel Kindsigo arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti võiks õppida suurettevõtetelt Euroopas, kus intressirisk ei ole juhus, vaid standardiseeritud juhtimispraktika, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.