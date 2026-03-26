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Erik Laur: Eesti ettevõtete intressikulu on Euroopa tipus. See on süsteemne valik, mitte paratamatus

Eesti võiks õppida suurettevõtetelt Euroopas, kus intressirisk ei ole juhus, vaid standardiseeritud juhtimispraktika, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Intressiriskist ei mõelda kui strateegilisest juhtimisotsusest, vaid kui millestki, mis “lihtsalt juhtub”. See on juhtimisviga, mitte turu paratamatus, ütleb Erik Laur.
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