Erik Laur: Eesti ettevõtete intressikulu on Euroopa tipus. See on süsteemne valik, mitte paratamatus
Eesti võiks õppida suurettevõtetelt Euroopas, kus intressirisk ei ole juhus, vaid standardiseeritud juhtimispraktika, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eestikeelsesse haridusse investeeritakse 300 miljonit eurot. Selle raha eest tuleks luua püsiv võimekus meie riigikeelt kiiresti õppida, mitte lahendada ainult tänast probleemi, kirjutab ettevõtja Raul Allikivi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Sarnase tausta ja kogemusega juhid on Eestile vajalikud, kuid edukas Eesti vajab nende kõrvale rohkem erinevusi ja otsustusjulgust, kirjutab koolitaja Kadri Mägi-Lehtsi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud loos.
Ligi 10% riigi personali- ja majandamiskulust oleks võimalik säästa, kui rakendada tehisaru. Süsteem end ise ei kärbi, vaja on poliitilist tõuget, kirjutab Peep Kuld arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.