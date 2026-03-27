Pille Ligi: trots vs koostöö. Lepinguline lahendus looduskaitses on võimalik
Kestvat loodushoidu ei saa luua käsuga. See peab kasvama vabast valikust ja mõistmisest, et loodust hoides hoiame ka iseennast, kirjutab Pille Ligi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Me veel ei hooma, kui palju töökohti tehisintellekt kaotada võib. Eestil on aeg luua mõttekoda, mis päris inimeste palgaküsimuse lahendaks, kirjutab Andres Peets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Vaid riigieelarvega seotud kultuuri rahastusmudel on tupiktee. Erasektori panust saaks suurendada, kui käima lükata institutsionaliseeritud filantroopia programm, kirjutab juhtimiskonsultant ja väärtusahelate uurija Birgit Linnamäe arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud töös.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?