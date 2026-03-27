Kristel Kindsigo: Eesti järgmine edulugu algab õpetajast
Eesti räägib innovatsioonist ja tootlikkusest, kuid jätab tähelepanuta kõige olulisema sisendi – õpetajad. Ilma nendeta ei ole ka majandusel pikas vaates kasvu, kirjutab Kristel Kindsigo arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Liiga karmid kogemusnõuded hoiavad noored e-riigi arendamisest asjatult eemal, kirjutavad Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu riigihangete töörühma liikmed Marko Nemberg ja Lauri Lindman.
Sarnase tausta ja kogemusega juhid on Eestile vajalikud, kuid edukas Eesti vajab nende kõrvale rohkem erinevusi ja otsustusjulgust, kirjutab koolitaja Kadri Mägi-Lehtsi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud loos.
Eestikeelsesse haridusse investeeritakse 300 miljonit eurot. Selle raha eest tuleks luua püsiv võimekus meie riigikeelt kiiresti õppida, mitte lahendada ainult tänast probleemi, kirjutab ettevõtja Raul Allikivi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?