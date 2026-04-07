Laura Vilbiks: kas looduskrediidid löövad Eestis läbi?
Puudulike süsinikukrediitide kõrvale tekkinud looduskrediitidel võiks olla Eestis potentsiaali, kuid sellele peaks eelnema laiem teadlikkuse kasv elurikkuse kriisist, kirjutab Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks.
Kestvat loodushoidu ei saa luua käsuga. See peab kasvama vabast valikust ja mõistmisest, et loodust hoides hoiame ka iseennast, kirjutab Pille Ligi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Meie avalikus ruumis on sõna „majandushuvi“ omandanud märkimisväärse võime lõpetada sisuline arutelu ükskõik millisel teemal, millesse ühe osapoolena on seotud keegi, kes tegeleb ettevõtlusega, kirjutab Eesti Erametsaliidu kommunikatsioonijuht Anniki Leppik.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.