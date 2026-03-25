RMK teenis mullu 86 miljonit kasumit

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) viib metsakasvatustööd senisest täielikumalt üle teenuspõhisele mudelile. Muudatus tähendab, et noore metsa rajamine ja hooldus ostetakse edaspidi täielikult sisse erasektorist ning RMK loobub senistest palgalistest metsakasvatustöölistest.
Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt kinnitas riigi esindajana RMK uuendatud omaniku ootused, mille järgi peab riigifirma puitu võimalikult palju kohapeal väärindama ja suurendama puidumüügi läbipaistvust.
Sellest, et Eesti metsamaa koondub järjest enam välismaiste suurte tegijate kätte, on Tehingukeskus OÜ juhatuse liige Matis Hint kuulnud korduvalt, ent ta usub, et ka nemad panevad varem või hiljem ostetud metsamaa müüki.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.