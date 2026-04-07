Liina Joller-Vahter: anname Eestis platvormidele võimutäiuse

Eesti võiks olla esimene riik Euroopas, kes ei kasuta põllumajanduse raha toetuste tõstmiseks, vaid ehitab selle ümber toidusüsteemi transformatsioonifondi, kirjutab Karl Lindam arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Loome tehisarul põhineva isikliku riigiassistendi, mis jälgiks nii ettevõtte kui ka tavainimese andmeid, kehtivaid seadusi ja aruandluskohustusi ning annaks märku, kui midagi vajab muutmist ja mida selleks tegema peab, kirjutab Feliks Stavitski arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud artiklis.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.