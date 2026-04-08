Madis Sõnajalg: saame kodupimedusest üle

Eesti võiks olla esimene riik Euroopas, kes ei kasuta põllumajanduse raha toetuste tõstmiseks, vaid ehitab selle ümber toidusüsteemi transformatsioonifondi, kirjutab Karl Lindam arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti riigi juhtimismudel on endiselt vertikaalne, kuigi tänapäeva probleemid on horisontaalsed. Sellisest nihkest tekkinud ülekoormust aitaks lahendada sektoriteülese info liikumisega tegelev agentuur, kirjutab Kelly-Claudia Kimmer arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.