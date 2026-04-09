Artur Pajumaa: gümnaasiumiõpilasena tunnen iga päev survet olla täiuslik. Aitab!

Meil tuleb tegeleda oma peremehetunde kasvatamisega nii era- kui tööelus, vastasel juhul on ka tehisarule panustamine mõttetu, kirjutab juhtimistarkvara idu Moticheck kasvu- ja müügijuht Pille Parind-Nisula arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.