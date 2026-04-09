Artur Pajumaa: gümnaasiumiõpilasena tunnen iga päev survet olla täiuslik. Aitab!

Taskukohane eluase vabastaks raha sisetarbimisse, tõstaks turvatunnet ja aitaks demograafilisi probleeme leevendada, kirjutab arhitekt Veronika Valk-Siska arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Meil tuleb tegeleda oma peremehetunde kasvatamisega nii era- kui tööelus, vastasel juhul on ka tehisarule panustamine mõttetu, kirjutab juhtimistarkvara idu Moticheck kasvu- ja müügijuht Pille Parind-Nisula arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?