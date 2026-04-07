Veronika Valk-Siska: taskukohane eluase peaks olema kõigi inimeste õigus
Taskukohane eluase vabastaks raha sisetarbimisse, tõstaks turvatunnet ja aitaks demograafilisi probleeme leevendada, kirjutab arhitekt Veronika Valk-Siska arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.