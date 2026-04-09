Artur Ulla: järgmise nelja aasta jooksul on enamik meist palgatööta
Eesti number üks prioriteet peaks olema saada osa sellest 10% või isegi 1% inimkonnast, kes lõikab kasu saabuvast tehisintellekti agentide maailmast, kirjutab Artur Ulla arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?