Tagasi PRO Koondamiskirves lõi kinnisvaraturu pingesse. Pipedrive’i kontori omanik loodab värbamislainele Büroopindade omanikke kummitab juba aastaid suur tühjade kontorite maht, kuid viimase aja koondamisteated kerivad sektoris pinget juurde. Kõiki vanu hooneid ei pruugi analüütikute sõnul päästa ei investeerimine ega ka soodne hind. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas võivad Pipedrive’i ja teiste tehnoloogiafirmade koondamised Tallinna bürooturu pingeid veelgi kasvatada;

mida ütles Karl Ader selle kohta, kas vana kontorihoonet päästab üürnike leidmisel hind, investeeringud või hoopis mitte kumbki.

IT-turgu raputanud Pipedrive ’i laiaulatuslik koondamine on ka kinnisvaraturul ärevust tekitanud. Ettevõtte 380 Eesti töötajast kaotab töö 236 inimest.

Neist suur osa on seni töötanud esinduslikus 5400ruutmeetrises Tallinna kontoris, kus on eraldi vaba aja veetmise korrus, iglusaun ja jõusaal. Pipedrive’i kinnisvarastrateegia- ja haldusjuht Age Kimalane nentis, et tulevikus ei pruugi neil kõiki seitset korrust vaja minna, kuid nad pole veel otsust langetanud, mida üleliigse ruumiga teha.

Pipedrive’i hoone ja kogu ülejäänud Hipodroomi ristmikul asuv Woho kvartal kuulub kolmele arendajale: enamusosalus on EKE käes, väiksem osa kuulub Reterrale ja Polaria Kinnisvara le. EKE ja kogu kvartali arendusfirma juht Karl Ader ütles, et neil pole seni Pipedrive’iga üüripinna vähendamisest juttu olnud. “Juhul kui neil on midagi tulla rääkima sellel teemal, siis me loomulikult kuulame neid,” märkis Ader.