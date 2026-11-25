IT-turgu raputanud Pipedrive
’i laiaulatuslik koondamine on ka kinnisvaraturul ärevust tekitanud. Ettevõtte 380 Eesti töötajast kaotab töö 236 inimest.
Neist suur osa on seni töötanud esinduslikus 5400ruutmeetrises Tallinna kontoris, kus on eraldi vaba aja veetmise korrus, iglusaun ja jõusaal. Pipedrive’i kinnisvarastrateegia- ja haldusjuht Age Kimalane nentis, et tulevikus ei pruugi neil kõiki seitset korrust vaja minna, kuid nad pole veel otsust langetanud, mida üleliigse ruumiga teha.
Pipedrive’i hoone ja kogu ülejäänud Hipodroomi ristmikul asuv Woho kvartal kuulub kolmele arendajale: enamusosalus on EKE
käes, väiksem osa kuulub Reterrale ja Polaria Kinnisvara
le. EKE ja kogu kvartali arendusfirma juht Karl Ader ütles, et neil pole seni Pipedrive’iga üüripinna vähendamisest juttu olnud. “Juhul kui neil on midagi tulla rääkima sellel teemal, siis me loomulikult kuulame neid,” märkis Ader.
Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg annab üle kuu ilmuvas uudiskirjas "Ruutmeetrite taga" ülevaate olulisemast infost Eesti ehitus- ja kinnisvaraturul.