Ärivaist viis Lee ja Kaisa Kasemetsa Lapimaa lumelt Euroopa teise otsa päikeserannikule, kus ettevõtte aadressi muutmiseks kulus küll seitse kuud, kuid bürokraatia pole takistanud neid ehitamast üles ligi 400 000eurose aastakäibega turismiäri.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Lee ja Kaisa Kasemets ehitasid Algarves üles turismiäri, mida nende sõnul ei saa teha ei tehisintellekti ega Google Mapsi abil;
- miks venis Portugalis ettevõtte aadressi muutmine seitsme kuu pikkuseks ja mida räägib Lee sealsest ettevõtluskeskkonnast ning riskide hajutamisest.