Tiia Vissak: olgem igaüks ise Eesti reklaamiagent

Eesti vajab ettevõtete Kaitseliitu, mis korraldaks siin tegutsevad ettevõtted juba rahu ajal vabatahtlikkuse alusel võimalikesse kriisiaja rollidesse, kirjutab Tambet Mäe arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti võiks sotsiaalmeedia probleeme näha võimalusena ning arendada tehnoloogiaid, mis piiravad manipuleerivat disaini ja annavad kasutajatele kontrolli tagasi, kirjutab Jaan Aru arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.