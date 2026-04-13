Tambet Mäe: vajame Eesti Ettevõtete Kaitseliitu

Eesti vajab ettevõtete Kaitseliitu, mis korraldaks siin tegutsevad ettevõtted juba rahu ajal vabatahtlikkuse alusel võimalikesse kriisiaja rollidesse, kirjutab Tambet Mäe arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eesti võiks sotsiaalmeedia probleeme näha võimalusena ning arendada tehnoloogiaid, mis piiravad manipuleerivat disaini ja annavad kasutajatele kontrolli tagasi, kirjutab Jaan Aru arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Ilma usaldusväärse teadmiseta looduskapitali seisust ei saa teha häid majandusotsuseid ega tagada kestlikku arengut, kirjutab keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?