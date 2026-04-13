Jaan Aru: järgmise põlvkonna sotsiaalmeedia on inimmõistust toetav (ja võiks tulla Eestist)
Eesti võiks sotsiaalmeedia probleeme näha võimalusena ning arendada tehnoloogiaid, mis piiravad manipuleerivat disaini ja annavad kasutajatele kontrolli tagasi, kirjutab Jaan Aru arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Verest võiks saada Eesti ekspordiartikkel. Selleks vajame annetajate hulga jõudsat kasvu, mille puhul võiks aidata ka rahaline boonus, kirjutab Martin Palmiste arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.