Martin Palmiste: veri on punane kuld – meis on seda palju ja selle väärtus aina kasvab
Verest võiks saada Eesti ekspordiartikkel. Selleks vajame annetajate hulga jõudsat kasvu, mille puhul võiks aidata ka rahaline boonus, kirjutab Martin Palmiste arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.