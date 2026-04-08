Ilona Mihkelsoo: järgmine suur eduidee võiks tulla rõivatööstusest
Tuleks luua veebikeskkond, kus iga inimene saab oma rõivadisaini üles laadida, andes sellele võimaluse masstoodanguks saada, kirjutab Ilona Mihkelsoo arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Iga nelja aasta tagant uue õppeaine omandamine annaks tasemeharidusele võimsa signaali tööturu vajadustest ja aitaks oskuste parandamise kaudu vähendada rahvastiku kahanemise mõju, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusartiklis.
Eesti riigi juhtimismudel on endiselt vertikaalne, kuigi tänapäeva probleemid on horisontaalsed. Sellisest nihkest tekkinud ülekoormust aitaks lahendada sektoriteülese info liikumisega tegelev agentuur, kirjutab Kelly-Claudia Kimmer arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Kui meil oleks igal inimesel riigipoolse stardikapitaliga investeerimiskonto ning maksusüsteem, mis motiveeriks ettevõtteid investeerima teadus- ja arendustegevusse, oleks tulemuseks riik, kus enamik inimesi ei elaks palgapäevani, vaid kasvataks vara. See muudaks ka inimeste suhtumist majandusse, kirjutab Joosep Laanem arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.