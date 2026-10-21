Birgit Linnamäe: tugev riik oskab turul konkureerimisega piiri pidada

Ruumiandmete seaduse muutmise eelnõu tõstatab küsimuse, mis ulatub kaartidest, geodeesiast ja ortofotodest kaugemale: millal loob riik ettevõtlusele võimalusi ja millal hakkab ise ettevõtjatega toimival turul konkureerima, kirjutab ettevõtja ja juhtimisstrateeg Birgit Linnamäe.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Birgit Linnamäe ruumiandmete seaduse eelnõus suurimaks riskiks olukorda, kus riik on korraga nii andmete valdaja, ligipääsu piiraja kui ka teenusepakkuja;
- kuidas võiks Eesti Linnamäe hinnangul korraldada ruumiandmete kasutuse nii, et julgeolek oleks kaitstud, kuid ettevõtetele jääks alles võimalus luua teenuseid ja eksporti.