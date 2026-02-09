Andres Birnbaum: riik vajab IT-reformi kõrval ka riigireformi

Riigi IT-majade konsolideerimine aitab lahendada mitut senist muret, kuid sellest üksi kulutõhusa digiriigi saamiseks ei piisa, kirjutab IT- ja nõustamisfirma CGI Eesti juht Andres Birnbaum.
“See, et me infotehnoloogiasse rohkem investeerime, ei ole iseenesest halb. Probleem seisneb selles, et IT-kulude võimsa kasvu najal ei ole kodaniku vaatest toimunud märkimisväärset arengut ei teenuste kvaliteedis ega mahus,” märgib CGI Eesti juht Andres Birnbaum.
  • Foto: Erakogu
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tutvustas äsja valitsusele riigi IT-majade konsolideerimise plaani. See on vajalik ja tervitatav samm, mis aitab korrastada turgu, vähendada dubleerimist ja tugevdada riigi IT-juhtimist. Et aga võtta sellest reformist välja maksimaalne kasu, peaks IT-muudatusi suunama laiem riigireform.
Sügisel tõi riigikontroll välja, et riigiasutuste infotehnoloogiaalased kogukulud ja investeeringud on kuue aastaga kahekordistunud, suurenedes 2024. aastaks 257 miljoni euroni. Töötajate arv IT-majades kasvas sel perioodil ligi kahe kolmandiku võrra ning personalikulud üle kahe korra.
Praeguseks on IT-maju veelgi juurde tulnud. Neist värskeim, REMITK (regionaal- ja põllumajandusministeeriumi infotehnoloogia keskus – toim), alustas tegevust 2025. aasta suvel.
Bürokraatia kasvu sümptom
See, et me infotehnoloogiasse rohkem investeerime, ei ole iseenesest halb. Probleem seisneb selles, et IT-kulude võimsa kasvu najal ei ole kodaniku vaatest toimunud märkimisväärset arengut ei teenuste kvaliteedis ega mahus.
Arendusvõimekuse koondumine IT-majadesse kujundab ka turgu vales suunas – väheneb konkurents, aeglustub innovatsioon, moondub tööjõuturg ning pidurduvad erasektori kasv ja ekspordivõimekus.
