Tiit Talvaru: viiekümneselt võib sinu suurim läbimurre alles ees olla

Eesti tootja, vaata uue pilguga oma töökotta: järgmine tugev eksporditoode ei pruugi vajada uut laborit, vaid otsust muuta enda jaoks ehitatud abivahend tooteks, mida vajavad tuhanded inimesed üle maailma, kirjutab Dipperfoxi asutaja Tiit Talvaru.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Tiit Talvaru soovitab Eesti tootjal oma töökojas sündinud abivahendist kasvatada ekspordivõimeline toode;

milliseid samme tasub astuda enne lahenduse avalikustamist, et sellest saaks kaitstud ja usutav äriidee.